Ankara\'da Metamfetamin Operasyonu: 2 Gözaltı

Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 17 Mayıs'ta gerçekleştirilen çalışmalarda 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ANKARA