Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, H.S.B., B.A. ve S.S.K.'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, 2.2 kg kubar esrar, 120 kök kenevir bitkisi, 85 litre sıvı gübre, 8 adet ışık kaynağı, 8 adet havalandırma filtresi, 4 adet iklimlendirme sistemi, 4 adet hava konnektörü, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

22.05.2024 19:59
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda H.S.B., B.A. ve S.S.K.'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldığı bildirildi.

Operasyonun KOM Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlendiği belirtilen açıklamada, "2.2 kg kubar esrar, 120 kök kenevir bitkisi, 85 litre sıvı gübre, 8 adet ışık kaynağı, 8 adet havalandırma filtresi, 4 adet iklimlendirme sistemi, 4 adet hava konnektörü, 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Bahse konu olayda ele geçen malzemelere el konularak 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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