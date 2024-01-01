 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da Yanan Balıkçı Dükkanında 500 Bin Lira Zarar Oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da Yanan Balıkçı Dükkanında 500 Bin Lira Zarar Oluştu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir balıkçı dükkanı gece yarısı çıkan yangın sonucunda büyük bir yıkıma uğradı. Yangının sigorta panolarından çıktığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında dükkanın 500 bin lira değerinde zarar meydana geldi. Dükkan sahibi, çocuğunun SMA hastası olduğunu ve hem çocuğuyla ilgilenmek hem de dükkanıyla uğraşmak zorunda kaldığını belirtti.

Ankara\'da Yanan Balıkçı Dükkanında 500 Bin Lira Zarar Oluştu
01.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:19
Abone Ol

Yanan balıkçı dükkanında 500 bin lira zarar oluştu

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir balıkçı dükkanını gece yarısı alevler sardı. Dükkanda büyük yıkım bırakan yangının sigorta panolarından çıktığı belirlendi.

Yangın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde bir balıkçıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı sigorta panolarında çıkan yangın sonrası, balıkçı dükkanını alevler sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangın sonrası dükkanda 500 bin lira zarar oluştu.

Olay yerine ulaştığında her yerin kapkaranlık olduğunu belirten Ahmet Durmuş, "Hesaplarıma göre 500 bin liralık zarar var. Bu yükün altından kalkar mıyız bilemiyorum ama sıkıntı sadece bu değil. Ben SMA hastası bir çocuğun babasıyım. Çocuğum için çırpınırken dükkana da fazla gelemiyordum. Çünkü devamlı çocuk için hastaneler, stantlar organizasyonlar derken ömrümüz böyle gidiyordu. Çocuk 10 aylık oldu. Onunla uğraşmaktan zaten dükkanla da uğraşamıyorduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sigorta, Ankara, Çocuk, Balıkçılık, İtfaiye, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Yanan Balıkçı Dükkanında 500 Bin Lira Zarar Oluştu - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:16:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Yanan Balıkçı Dükkanında 500 Bin Lira Zarar Oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement