Ankara\'da Yangın: 33 Hayvan Telef Oldu

Ankara'da otluk alanda çıkan yangının bir gecekondunun bahçesine sıçraması sonucu 33 kanatlı hayvan telef oldu.

Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi 1437. Sokak'ta otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede bir gecekondunun bahçesine suçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bahçedeki 7 kaz, 10 tavuk ve 16 civciv yanarak telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA