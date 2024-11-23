Ankara'da Yasadışı Silah Ticareti Operasyonu

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Ankara'da yasadışı silah ticareti yapan 20 kişiye gözaltı

ANKARA - Ankara'da yasadışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı silah satışı yapanlara yönelik il genelinde icra ettiği çalışmalarda 20 şüpheli şahıs belirledi. Çalışmalarını Keçiören ilçesinde yoğunlaştıran organize şube polisleri, ilçede düzenledikleri operasyonla şüphelilerin tamamını yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.S, U.Ö ve Y.E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda ise, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tabir edilen tüfek, 307 adet fişek ele geçirildi.