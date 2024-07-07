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Ankara'da yüzme yasağı olan baraja giren 5 kişiye para cezası uygulandı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde serinlemek isteyen 5 kişi yüzme yasağı bulunan Çanıllı Barajı'na girdi. Çevrede bulunan vatandaşların jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek ilk olarak vatandaşların barajdan çıkmasını sağladı. Jandarma daha sonra yasağa rağmen suya giren 5 kişiye 2 bin 52 TL cezai işlem uyguladı. - ANKARA