Ankara'daki Sanayi Bölgesindeki Yangının Hasarı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Ankara'daki Sanayi Bölgesindeki Yangının Hasarı Ortaya Çıktı

Ankara\'daki Sanayi Bölgesindeki Yangının Hasarı Ortaya Çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan hasar, gün ağırınca netlik kazandı. Yangın, geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başladı ve kısa sürede yayılarak çevreye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 16 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi zararın büyük olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

04.04.2024 09:18  Güncelleme: 09:20
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde başlayan yangının bıraktığı hasar gün ağırınca ortaya çıktı.

Hurdacılar Sitesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, 16 saatlik bir müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ancak, günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının geride bıraktığı tahribat netlik kazandı. İvedikköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın, çevreye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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