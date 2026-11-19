Ankara'daki suç örgütü soruşturması kapsamında Samsun'da 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında Samsun'da eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara merkezli çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Samsun'da da örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
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