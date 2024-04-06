Ankara Elmadağ'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara Elmadağ'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Ankara Elmadağ\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada bulunan 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Ankara'ya sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

06.04.2024 21:18  Güncelleme: 21:20
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine Elmadağ ilçesi Samsun yolu üzerinde meydana geldi. İddialar göre, yolda başka bir aracın sıkıştırdığı 06 DHA 711 plakalı otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybetti ve yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara'ya sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Elmadağ'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Elmadağ'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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