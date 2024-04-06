Ankara Elmadağ\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Çorum Valisi, Ramazan Bayramı için tedbirlerin alındığını açıkladı

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ramazan Bayramı'nı vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alındığını açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik denetimleri ve güvenlik önlemleri artırılarak, bayram süresince 140 ekip ve bin 282 personel görev yapacak. Ayrıca, uyuşturucu ve terörle mücadele çalışmaları da sürdürülecek.