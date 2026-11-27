Ankara Hali'nde esnafa baskı iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Hali'nde esnaf ve vatandaşlara baskı, tehdit ve korsan otoparkçılıkla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Ankara Hali'nde esnaf ve vatandaşlara baskı uygulayarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.
Yenimahalle'de yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde bir grubun iş yeri sahiplerine baskı, tehdit ve nitelikli yağma yöntemleriyle üstünlük kurdukları, sevkiyat araçları üzerinden de korsan otoparkçılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilmişti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA
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