Ankara Kahramankazan\'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangına müdahale sürüyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.