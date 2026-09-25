Ankara Kahramankazan\'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangına müdahale sürüyor

Ankara Kahramankazan'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangına müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Kahramankazan'daki Fatih Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan plastik atık geri dönüşüm merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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