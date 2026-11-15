Ankara Keçiören'de 4 kişi drift yaptığı için gözaltında, 492 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de 4 kişi drift yaptığı için gözaltında, 492 bin lira ceza kesildi

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Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü, farklı tarihlerde drift yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İkametlerinde yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken toplam 492 bin lira ceza kesildi; 3 araç ve bir motosikletin plakası tespit edilip araçlar otoparka çekildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde farklı tarihlerde araçlarıyla drift yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü farklı tarihlerde araçlarıyla drift yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, gelen drift ihbarları üzerine harekete geçti. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen 3 aracın ve yolda motorunun önünü kaldıran, motosiklet lastiğinden dumanlar çıkarttığı anları sosyal medyada paylaşan bir motosiklet sürücüsünün plakaları tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilere toplamda 492 bin lira para cezası kesildi, araçları ise otoparka çekildi.

Kaynak: İHA
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