Ankara Keçiören\'de komşusuna darp ve silahlı tehditte bulunan 3 kişi tutuklandı

Ankara Keçiören'de komşusuna darp ve silahlı tehditte bulunan 3 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiören'de bir binanın otoparkında komşusuna darp ve silahlı tehditte bulunan 3 kişi tutuklandı. Karargahtepe Mahallesi'ndeki olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşusunu darbedip silahla tehdit eden komşu ve 2 kişi tutuklandı.
Olay, Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi'nde bir binanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı S.Y isimli şüpheli, komşusu M.Ç.'yi yanındaki 2 kişi ile beraber darbetti ve silahla tehdit etti. İhbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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