Ankara Mamak\'ta bir binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Olay, Mamak'ın Akdere semtinde bir binanın balkonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yangın çıktığı esnada evde olan 4 kişilik aile kendilerini dışarıya attı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekibi gelmeden vatandaşlar yangını kontrol altına almayı başardı.

Esnaf Basri Beldek, "Bizim elemanımız dedi ki 'Yangın var.' Karşıda balkon alev alev yanıyor. Müdahale ettik ama elimizden bir şey gelmedi. Herkes bir şey yapmaya çalıştı ama bir şekilde halloldu. İtfaiye ekibini gördüm. Biraz maddi hasar oldu. Can kaybı yok. Ufak bir maddi hasar" dedi. - ANKARA