Ankara Mamak\'ta iki grup silah ve bıçakla kavga etti, 1\'i ağır 11 kişi yaralandı

Ankara Mamak'ta iki grup silah ve bıçakla kavga etti, 1'i ağır 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı, kavgada 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.
Olay, Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaptığı ilk incelemede İ.H.A, K.A, E.A, A.İ.A, Ö.U.E, C.G, Y.E, O.K, M.E.K, D.O.K ve S.K'nin çıkan kavgada yaralandığı tespit edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 1'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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