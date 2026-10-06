Ankara merkezli operasyonda 90 milyon liralık vurgun yapan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara merkezli operasyonda 90 milyon liralık vurgun yapan 12 şüpheli tutuklandı

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Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 farklı nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonlardaki toplam vurgunun 90 milyon lira olduğu belirtildi, 7 milyon lira dolandırılan mağdurun parası iade edildi.

Ankara merkezli 5 ilde polis ekiplerince icra edilen operasyonda, 3 farklı nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili 12 kişi tutuklandı. Operasyonlardaki toplam vurgunun ise 90 milyon lira olduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonların ilkinde, kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan zanlılar, tuzağa düşürdükleri kişinin 7 milyon lirasını dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Eskişehir'den Ankara'ya geldiğini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Araçtaki aramada bulunan bir milyon 300 bin lirayı da el koyan ekipler derinleştirdiği araştırmalar sayesinde Eskişehir'de bir kişinin daha dolandırılmasının önüne geçti. Zanlıların dolandırdıkları para ise sabine iade edildi.

Bir diğer olayda ise ekipler, sağlık yatırımları vaadiyle medikal cihazlar kiralanması gerektiğini öne süren ve bu sayede dolandıracakları kişileri yüksek kar vaadiyle kandırarak tuzağa düşüren şüphelileri belirledi. 9 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yurt dışı bağlantılı dolandırıcılıklara yönelik de çalışma başlatan ekipler bir diğer olayda ise sahte fatura oluşturup Cezayir Mahkemelerine şikayet ettikleri mağdurları dolandıran kişiler olduğunu tespit etti. Yurt dışında faaliyet gösteren bir firma üzerinden sahte belgeler düzenlenerek icra yoluyla 64 milyon lira haksız kazanç elde eden 5 şüpheliye Ankara merkezli Kırklareli'nde operasyon düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Toplam 90 milyon liralık haksız kazanç elde edilen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaAnkaraGüncelSuçSon Dakika

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