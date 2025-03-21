Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, " Ankara Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda Ankara Metrosu ODTÜ İstasyonu geçici olarak kapatılmış, ODTÜ bölgesindeki otobüs seferleri durdurulmuştur.

Vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur" denildi. - ANKARA