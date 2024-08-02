Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Çöp Konteynerlerini İlaçladı - Son Dakika
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Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Çöp Konteynerlerini İlaçladı

Ankara\'nın Gölbaşı Belediyesi Çöp Konteynerlerini İlaçladı

Gölbaşı Belediyesi, yaz aylarında artan sinek popülasyonunu kontrol altına almak için ilçedeki çöp konteynerlerini ilaçladı. İlaçlama çalışmaları, vektörle mücadele kapsamında düzenli olarak sürdürülüyor.

02.08.2024 09:48  Güncelleme: 09:54
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Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi ekipleri yaz aylarında artan sinek popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla ilçedeki çöp konteynerlerini ilaçladı.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sineklerin üreme alanlarını azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Vektörle mücadele kapsamında Mogan Gölü, sazlık alanlar ve çeşmelerde ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, ilçedeki çöp konteynerlerini de sivrisinek, karasinek, mikrop ve kötü kokuya karşı ilaçladı. Yapılan ilaçlamalarda ekolojik dengeye zarar vermeyen, insan sağlığını tehdit etmeyen ilaçlar kullanıldı.

"Gölbaşı halkının sağlığı bizim önceliğimiz"

Çöp konteynerlerinin, sineklerin üremesi için ideal alanlardan biri olduğunun altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı "Gölbaşı halkının sağlığı bizim önceliğimizdir. Sinekler, özellikle yaz aylarında ciddi rahatsızlıklar ve sağlık sorunları oluşturabiliyor. Biz de sineklerin tüm üreme alanlarında olduğu gibi çöp konteynerlerini düzenli olarak ilaçlıyoruz. Vatandaşlarımızdan da çöplerini düzenli ve kapalı poşetlerde atmalarını ve konteyner kapaklarını kapalı tutmalarını rica ediyoruz. Hep birlikte hareket edersek, bu sorunu en aza indirebiliriz" dedi.

Başkan Odabaşı, halk sağlığını korumak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla ilaçlama çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi Çöp Konteynerlerini İlaçladı - Son Dakika

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