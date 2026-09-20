Ankara Pursaklar'da araçtakileri silahla öldürmekle tehdit eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Ankara Pursaklar'da araçtakileri silahla öldürmekle tehdit eden şahıs tutuklandı

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Ankara Pursaklar'da dün kendisine korna çalan araçtakileri silahla öldürmekle tehdit eden şahıs, görüntüler üzerine başlatılan inceleme sonucu gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kendisine korna çalan otomobildeki kişileri ölümle tehdit eden ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Pursaklar ilçesinde meydana gelmişti. Bir sürücü, başka bir aracın önünü keserek kendisine korna çaldıkları gerekçesiyle araçtakileri silahla öldürmekle tehdit etmişti. Görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüpheli Z.K. gözaltına alındı. Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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