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Ankara Pursaklar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara Pursaklar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil tek taraflı kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Protokol Yolu'nda trafik bir süre kontrollü verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Pursaklar\'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
04.01.2024 - 14:04,
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın merkezini Esenboğa Havaalanı'na bağlayan Protokol Yolu'nda bir ay önce 14 aracın karıştığı 7 kişinin yaralandığı yerin yakınında yine kaza meydana geldi. 06 AN 0956 plakalı otomobil bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Protokol Yolu'nda trafik bir süre kontrollü verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Esenboğa Havaalanı, Pursaklar, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Pursaklar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Pursaklar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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