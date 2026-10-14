Ankara Sincan'da Ayaş yolu'nda takla atan otomobildeki yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ankara Sincan'da Ayaş yolu'nda takla atan otomobildeki yaralılar hastaneye kaldırıldı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolu üzerinde akşam saatlerinde takla atan otomobil yol kenarına savruldu. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil takla atarak yol kenarına savruldu, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarına savruldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil Durumİnceleme3. SayfaGüncelAnkaraSincanAyaşSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Sincan'da Ayaş yolu'nda takla atan otomobildeki yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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