Ankara Sincan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü hafif yaralandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, araç ekipler tarafından kaldırılarak trafik akışı normale döndü.
Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil seyir halindeyken takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Takla atan otomobilin ekipler tarafından kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: İHA
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