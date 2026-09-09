Ankara Sincan\'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü hafif yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil seyir halindeyken takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Takla atan otomobilin ekipler tarafından kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.