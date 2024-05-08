Ankara Sincan'da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı - Son Dakika
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Ankara Sincan'da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

Ankara Sincan\'da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

08.05.2024 23:07
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Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Sincan'da Silahlı Çatışma: 2 Yaralı - Son Dakika

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