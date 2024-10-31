Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında kavga çıktı.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre öğrenciler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle grup kavgası sona erdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara Üniversitesi'nde Öğrenci Kavgası - Son Dakika
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