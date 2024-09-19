Anne Çocuğunu Kötü Alışkanlıklardan Kurtarmaya Çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Anne Çocuğunu Kötü Alışkanlıklardan Kurtarmaya Çalıştı

Anne Çocuğunu Kötü Alışkanlıklardan Kurtarmaya Çalıştı

Samsun'da bir anne, oğlunu uyuşturucuya çektiği iddia edilen ailenin evine gitti.

19.09.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir anne, oğlunu kötü alışkanlıklara çeken arkadaşının evini basarak ateş püskürdü.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde bir anne, evladını uyuşturucuya bulaştırdığını iddia ettiği mahalleye ailesiyle birlikte geldi. Daha önce de defalarca polis baskının yaşandığı ve her gün 15-20 erkekle kalabalık bir şekilde mahalleli ile kavga eden sorunlu ailenin evinin önünde bu sefer de oğlunu kurtarmak isteyen bir anne ve onun yanındaki aile bireyleri tartışma yaşadı.

Vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde anne ve aile üyelerinin söz konusu ailenin evinin önüne gelerek tartışma yaşadığı, bu mahalleden gitmelerini ve gençlerden uzak durmaları gerektiğini söylediler. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği kargaşaya bekçi ve polis ekipleri de müdahale etmekte zorlandı. Evinin önüne gelinen ve her gün onlarca kişiyi mahalleye toplayarak çevre sakinleriyle kavga eden genç, "Ben mi dedim size gelin" diyerek kalabalığın üstüne yürümeye çalıştı. Araya giren bekçiler iki grubun bir araya gelmesini engelleyerek genci evine soktular. Olay anında bir gencin elinde de bıçak olduğu görüldü.

Üzüntülü aile, polis ve bekçiler tarafından yatıştırılırken, şikayetçi olmak üzere karakola gittiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İlkadım, samsun, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne Çocuğunu Kötü Alışkanlıklardan Kurtarmaya Çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:21:20. #1.12#
SON DAKİKA: Anne Çocuğunu Kötü Alışkanlıklardan Kurtarmaya Çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement