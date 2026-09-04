Anne Mersinli oğlunun böyle bir olay yapacağını hissetmediğini söyledi - Son Dakika
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Anne Mersinli oğlunun böyle bir olay yapacağını hissetmediğini söyledi

Anne Mersinli oğlunun böyle bir olay yapacağını hissetmediğini söyledi
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Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli, oğlunun böyle bir olay yapacağını hissetmediğini söyledi. Yüzünde siyah noktalar olduğu için oğlunu güzellik merkezine götürdüğünü belirten anne, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında yargılanan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli savunmasında, "Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim" dedi. Anne Mersinli ayrıca oğlunu güzellik merkezine götürmesi hakkında da yüzünde ve sırtında siyah nokta olduğu için güzellik merkezine götürdüğünü ifade etti.

Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi yasa boğan, 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşiyor. Duruşmadaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ardından anne Pınar Peyman Mersinli de savunmasını yapmaya başladı.

"Böyle bir üzücü olayın gerçekleşmesini asla istemezdim"

Söz alan Pınar Peyman Mersinli, "Belki caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir üzücü olayın gerçekleşmesini asla istemezdim. Ben de bir eğitimciyim, asla böyle bir şey istemezdim. Olayın şoku içerisindeyim. Ağlamak istemiyordum ama elimde değil, ben silah korkusu olan bir insanım. Silahların nerede olduğunu biliyorum ama kaç tane var onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Silahların tehlikeli olduğunu hep söylerdim. 3 tane daha çocuğum var. Çocuklarım akademik olarak başarılıydı. Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebilirim. Oğlum sadece defter vermek için okula gitmişti. Okuldaki arkadaşlarıma, karşı komşuma psikolog sordum hep. Yeter ki götürelim istedim. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim. Olayın şokundayım, ilk defa yakalanıp ilk defa ifade veriyorum. Çok acı çekiyorum. Bu üzüntümün hiç tarifi yok. 2 kızım tek başına kaldı. Psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini söylediler, acil bir durum yoktu ama uzmanlara güvendik. Psikiyatri bulamayınca Kahramanmaraş'ta götürmeye karar verdik. Herkes adına çok üzgünüm" dedi.

Saldırganın yüzünde ve sırtında siyah nokta olduğu için güzellik merkezine götürmüş

Oğlunu güzellik merkezine götürmesi hakkında da konuşan Mersinli, "Oğlumun yüzünde çok fazla siyah nokta vardı. Sırtında çok fazla siyah nokta vardı. Bundan rahatsız oluyordu, evde temizlemeye çalıştım ama yüzü yara oldu. Bunun üzerine oğlumun yüzünü temizlemek amacıyla güzellik merkezine götürdüm" ifadelerini kullandı.

Duruşma, anne Pınar Peyman Mersinli'nin savunmasıyla devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne Mersinli oğlunun böyle bir olay yapacağını hissetmediğini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anne Mersinli oğlunun böyle bir olay yapacağını hissetmediğini söyledi - Son Dakika
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