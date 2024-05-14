3.Sayfa

Anneannesinden izinsiz aldığı araçla kaza yaptı: 2 genç ağır yaralandı

Sokaktan çıkan araçla çarpışan otomobil ağaca çarpıp takla attı

AKSARAY - Aksaray'da anneannesinden izinsiz aldığı araçla kaza yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ile kız arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi 6825 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anneannesinin 68 BY 043 plakalı Fiat marka otomobilini izinsiz alan K.Y. (17), kız arkadaşı İ.Y.E. ile şehirde gezintiye çıktı. Zafer Mahallesi'nde gezerken biraz sürat yaptığı iddia edilen genç sürücünün kullandığı otomobil, sokaktan çıkan Ramazan A. yönetimindeki 68 KT 678 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü önce kaldırıma çıktı sonra da ağaca çarpıp takla attıktan sonra durabildi. Ağacında devrildiği kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü ve arkadaşı ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı gençlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslara Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken diğer araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.