Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi - Son Dakika
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Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Timur Cihantimur\'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, 106 gün sonra yakalandı. İkilinin davasından çıkacak sonuç merakla beklenirken gazeteci Emrullah Erdinç, Timur Cihantimur'un kaldığı ıslahevinden fotoğrafını paylaştı.

20.06.2024 10:01
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Türkiye'de karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra firar eden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı. İkilinin çıkarıldıkları ilk duruşmada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Timur Cihantimur bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Cezaevindeki koşullardan şikayetçi olan Cihantimur'un avukatlarının denetimli serbestlik isteyeceği öğrenilirken; cezaevinden ilk fotoğraf da geldi.

İşte Emrullah Erdinç tarafından paylaşılan o fotoğraf;

Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

DOSYADA "FEDERAL SUÇ" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocukların tutulduğu ıslah evindeki dosyasında yazan bilgilere göre; Cihantimur 14 Haziran 2024 tarihinde buraya getirildi. Yargılanması devam ettiği için ise hüküm kısmı boş bırakıldı. Dosyada yaşının 16 olarak belirtilmesi nedeni 28 Haziran'da 17'sinde gün alacak olması. Yani bir hafta sonra Timur Cihantimur'un doğum günü . Yine dosyadaki bilgiye göre "Federal Suç" ibaresi yer alıyor.

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

OT YOLUP TUVALET TEMİZLİYOR

Cihantimur'un avukatları ise savunmalarını Cihantimur'un kötü şartları üzerine kurdu. Çocuk tutuklular için rehabilitasyon cezaevinde kalan Timur Cihantimur'a burada ot yolma, yer ve tuvalet temizleme gibi işler yaptırıldığı öne süren avukatlar, "Islah evinde çok kötü şartlar altında kalıyor. Bu çocuğun topluma kazandırılması lazım. Verilen görevleri yapmakta zorlanıyor. Kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" ifadesini kullanmıştı. Cihantimur'un tahliye olmaması halinde yerinin değiştirilmesini de talep eden avukatların istekleri hakim tarafından reddedildi.

Emrullah Erdinç, Eylem Tok, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kemal Demir: Bu Dünyada kaçtın kurtuldun diyelim. Kabire girince ne yapacaksın . Sorgu başlayınca . Film o zaman başlayacak 61 6 Yanıtla
    İbrahim ozturk: yav ne kabri hikaye anlatma 7 24 Ahmet null: her yorumun kadercilikle alakalı. önce kendimize bakalım. biz o sorgudan nasil kurtulacagiz? burada suc ve cezayla alakali yorum yap. kaderci konusacaksan sayfayi degistir 7 4
  • muzaffer doğan: umarım iadesi edilir ibreti aleme karşı , görevini adalete bağlı vijdan sahibi hakim ve savcı tarafından en ağır cezaları verilir bizlerde merhumun ailesinin çektiği acılara şahit oldumuz için onlara sabırlar diliyoruz Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... 29 1 Yanıtla
    Ahmet null: bu cocuk turkiyede 4 yil filan iceride kalir. gencliginin en guzel caglari. en az 4 yil cezaevinde olmasi demek, egitim alamayacak, kendini gelistiremeyecek, itibari gidecek. 4 yil bile olsa cok zararini gorecek. adalet yerini bulmasi dilegiyle 3 3
  • Ömer Demirel: bu dünyadaki mahkemeleri boşverin.esas öbür dünyada öyle bir mahkemeye çıkacağız işte o mahkemede Hakimin Kendisi Şahit. 17 4 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN: Bunlar kendilerine macera aramış şuan Türkiye de olsa idi şimdiye kadar cezaevinden çıkmıştı. 7 1 Yanıtla
    Ahmet Kurtoglu: aynen katılıyorum 4 0
  • Serkan Kurum: anasi nerde onada ben bir guzellik yapsam 2 0 Yanıtla
  • Kamber null: Eee foto nerde 1 0 Yanıtla
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