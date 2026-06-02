Annesini Darp Eden Şahıs Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesini darp ettiği ve olay yerine gelen polislere mukavemette bulunduğu iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.S.(31), evinin önünde araç içerisinde alkol aldığı sırada kardeşi tarafından uyarıldı. Uyarının ardından kardeşler arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine G.S.'nin, olaya müdahale eden annesi N.S.'yi (53) darp ettiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin, müdahale için gelen polis ekiplerine de mukavemette bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan G.S., tutuklanarak cezaevin gönderildi. - SAMSUN