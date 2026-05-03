ANSET operasyonunda 27 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ANSET operasyonunda 27 kişi adliyeye sevk edildi

03.05.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirin aklanması" suçları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 35 kişiden 27'si adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirin aklanması" suçları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 35 kişiden 27'si adliyeye sevk edildi. 113 milyon 426 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtilen dosyada, ilk etapta 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, daha sonra 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla dosya kapsamındaki kişi sayısının 35'e yükseldiği öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik çalışma başlatıldı.

Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu ve emniyet birimlerince yapılan araştırmalar doğrultusunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, ihalelerde yetkili olan kişiler ile aralarında suçtan elde edilen geliri aklama amacıyla para geçişleri tespit edilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Dosyada, 113 milyon 426 bin TL kamu zararı tespit edildiği bildirildi.

Muhittin Böcek ve Cansel Tuncer de dosyada yer aldı

Soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 30 Nisan 2026 tarihinde Antalya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27 kişi adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 27'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ilk aşamasında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, süreç içinde 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla dosya kapsamındaki kişi sayısının 35'e yükseldiği öğrenildi. Dosya kapsamında 1 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 3 firari şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği ve 2 kişinin cezaevinde bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ANSET operasyonunda 27 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek

14:22
Mehmetçik’ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
Mehmetçik'ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
13:50
İsrail anlaşmayı onayladı ABD’den iki yeni savaş filosu alıyor
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor
13:30
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
13:20
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
13:03
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 14:49:56. #7.13#
SON DAKİKA: ANSET operasyonunda 27 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.