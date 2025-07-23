Antakya\'da Ağır Tonajlı Kamyonda Yangın Çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır tonajlı kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen ağır tonajlı kamyonda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, araçta soğutma çalışması yaptı. Yanan ağır tonajlı kamyonda maddi hasar meydana geldi. - HATAY