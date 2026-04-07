Antakya\'da ev yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY