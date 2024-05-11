Antakya'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antakya'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Antakya\'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anında motosiklette bulunan şahısların havaya uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

11.05.2024 12:03
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 şahıs yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 şahsın havaya uçma anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Konteyner kent girişinde meydana gelen kazada; dönüş yapmak isteyen FORD marka kamyonetle, motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 genç şahıs yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anında motosiklette bulunan şahısların çarpışmanın etkisiyle uçtuğu anlarsa kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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