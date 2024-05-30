Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, dağlık alanda uçuruma yuvarlandı. Kazada moto kurye yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, dağlık alanda yamaçtan aşağı yuvarlandı. Kazada yaralanan moto kurye, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: Moto kurye yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?