Antakya\'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

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Hatay'ın Antakya ilçesinde orman ürünleri ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Orman ürünleri üreten fabrikadaki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY