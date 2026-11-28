Antakya'da otomobil yangınına hızlı müdahale eden itfaiye yangını kontrol altına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Odabaşı Mahallesi'nde bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, araçta hasar oluştu ve bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan otomobil yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Odabaşı Mahallesi'nde meydana gelen araç yangını üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında araç zarar görürken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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