Antakya\'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters dönerek durabildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü, otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerini teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY