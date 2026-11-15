Antakya'da tamirdeki kamyonette sandalyeyle yolculuk kameraya yansıdı - Son Dakika
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Antakya'da tamirdeki kamyonette sandalyeyle yolculuk kameraya yansıdı

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Antakya\'da tamirdeki kamyonette sandalyeyle yolculuk kameraya yansıdı
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Antakya Sanayi Sitesi'nde tamir için parçaları sökülen kamyonetin içinde bir vatandaşın koltuk yerine sandalyede oturarak yolculuk yaptığı görüldü. Tamir halindeki araçta yaşanan o anlar kamerayla kaydedildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde tamir için parçaları sökülen kamyonetin içerisinde sandalyeyle yolculuk yapan vatandaşın ilginç görüntüsü kameraya yansıdı.

Olay, Antakya Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Tamir işlemleri devam eden ve arka bölümü sökülerek şasisi ortaya çıkan kamyonetin içerisinde bulunan bir vatandaşın, koltuk yerine sandalye üzerinde oturarak yolculuk yaptığı görüldü. İlginç anlar, kamerayla kaydedildi. Görüntülerde; tamir halindeki araçta yolculuk yapan vatandaşın sökülen koltuk yerine sandalye kullandığı görüldü.

Kaynak: İHA
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