Antakya\'da traktörün altında kalan kadın yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün altında kalarak sıkışan kadın, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde meydana geldi. Devrilen traktörün altında kalan kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
