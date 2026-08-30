Antakya'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Antakya'nın Aksaray Mahallesi'nde çöplükte çıkan yangın itfaiye tarafından hızlıca kontrol altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çöplük alan ve atıl haldeki inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevrede bulunan konteynerlere sirayet etmesi önlendi.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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