Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altındı.
Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle zeytinlik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında zeytinlik zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Antakya'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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