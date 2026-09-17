Antalya aile faciasında hayatını kaybedenler yan yana defnedildi, cenazede gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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Antalya aile faciasında hayatını kaybedenler yan yana defnedildi, cenazede gözyaşları sel oldu

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Antalya aile faciasında hayatını kaybedenler yan yana defnedildi, cenazede gözyaşları sel oldu
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Antalya’da bir şahsın, boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini uykularında tabancayla vurarak öldürmesinin ardından 3 kişinin cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana defnedildi.

Antalya'da bir şahsın, boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini uykularında tabancayla vurarak öldürmesinin ardından 3 kişinin cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana defnedildi. Hayatını kaybedenlerin yakını gözyaşları içerisinde, "Allah'tan korkmadın mı bu 3 cana kıyarken" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Olay, geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında Korkuteli ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.C. (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun'un (36) ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Şüpheli S.C., henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından uyumakta olan eşi Ayşegül Coşkun, kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel'e (63) tabancayla kurşun yağdırdı.

Dehşet anlarında evde bulunan çiftin 13 yaşındaki büyük oğlunun, bağrışmalar üzerine KADES uygulamasındaki ihbar butonuna basarak yardım istediği öğrenildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya tanıklık eden 3 çocuk jandarma tarafından koruma altına alınırken, kaçan cinayet şüphelisi jandarma ekipleri tarafından arazide kaçarken yakalandı.

Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Ayşegül Coşkun, Ahmet Engel ve Cemile Engel'in cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak Topallı Mezarlığı'na getirildi. Helallik alınması sırasında aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden anne, baba ve kızları, gözyaşları ve dualar eşliğinde Topallı Mezarlığı'nda yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi.

Hayatını kaybedenlerin yakını gözyaşları içerisinde "Allah'tan korkmadın mı bu 3 cana kıyarken" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAntalyaOlaylarSon Dakika

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