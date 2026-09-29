Antalya Akseki'de iki otomobil çarpıştı, 2'si Norveç vatandaşı 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Antalya Akseki'de iki otomobil çarpıştı, 2'si Norveç vatandaşı 3 kişi hafif yaralandı

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Antalya Akseki\'de iki otomobil çarpıştı, 2\'si Norveç vatandaşı 3 kişi hafif yaralandı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2'si Norveç vatandaşı 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2'si Norveç vatandaşı 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.50 sıralarında Akseki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesinden çıkarak D695 Devlet Karayolu'na bağlanmak isteyen Norveç vatandaşı Helge Palmer Haug'un kullandığı 07 BPS 556 plakalı otomobil ile Manavgat istikametinden Seydişehir yönüne seyir halinde olan Ahmet Kozan idaresindeki 07 LHR 42 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 07 BPS 556 plakalı aracın sürücüsü Helge Palmer Haug ile araçta yolcu olarak bulunan 68 yaşındaki Anne Margethe Wolden Haug ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Kozan hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi, Akseki Bölge Trafik ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Kozan ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Akseki'de iki otomobil çarpıştı, 2'si Norveç vatandaşı 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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