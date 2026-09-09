Antalya Aksu'daki orman yangınında tahliye edilen Hasan Kahya kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika
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Antalya Aksu'daki orman yangınında tahliye edilen Hasan Kahya kalp krizi sonucu öldü

Antalya Aksu\'daki orman yangınında tahliye edilen Hasan Kahya kalp krizi sonucu öldü
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Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan orman yangınında tahliye edilen Hasan Kahya (53), güvenli bölgeye alındıktan sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Yangın nedeniyle Aksu, Kumluca ve Serik'te 454 hane tahliye edilirken, ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan ve enerjisinin düşürülen yangında soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinde Yeşilkaraman bölgesindeki yangında tahliye edilen ve güvenli bölgeye alınan Hasan Kahya isimli vatandaş, bir süre sonra geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, üçüncü gününde devam ederken, enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede karadan ve havadan müdahalesi ise devam ediyor. AFAD verilerine göre, yangınla mücadele çalışmalarında bin 196 personel görev yaparken, bölgede 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 araç bulunuyor. Yangının kontrol altına alınması çalışmalarına 2 uçak ve 8 helikopter olmak üzere 10 hava aracı da havadan destek veriyor. Çalışmalar devam ederken dün akşam saatlerinde Yeşilkaraman bölgesindeki yangında tahliye edilen bir vatandaşın kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği bildirildi. Tahliye edildikten sonra güvenli bölgeye alınan Hasan Kahya (53) isimli vatandaşın Yeşilkaraman mezarlığında bugün toprağa verileceği öğrenildi.

"3 ilçede 454 hane tahliye edildi"

Yangınlar nedeniyle Aksu, Kumluca ve Serik ilçelerindeki 4 mahalleden toplam 454 hane ve bin 210 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, şu aşamada geçici barınma ihtiyacı bulunan herhangi bir vatandaşın olmadığını bildirdi.

"38 kişi yangından etkilendi"

Yangınlardan Aksu'da 35 kişi olmak üzere toplam 38 kişinin etkilendiği açıklandı. Öte yandan Aksu'da yangından etkilenebilecek bölgelerde bulunan 26 büyükbaş ve 90 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede 18 ahırın yangından etkilendiği tespit edildi.

"Elektrik ve iletişim altyapısı için önlemler alındı"

Yangın nedeniyle Aksu'da 4 mahallede 993 abonenin elektriği, güvenlik amacıyla kesildi. AFAD Koordinasyon TIR'ında ve Yeşilkaraman Mahallesi'nde 100'er kilovatlık iki jeneratör hizmet veriyor. Yangın bölgelerinde iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell'e ait 3 mobil baz istasyonu bölgeye konumlandırıldı. İnternet altyapısında herhangi bir kesinti yaşanmadığı bildirildi.

"Hasar ve zarar tespit çalışmaları sürüyor"

AFAD tarafından yürütülen hasar ve zarar tespit çalışmalarının ardından, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta 2 milyon TL acil yardım ödeneği talep edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve bölgede soğutma çalışmalarına yönelik müdahalesi sürüyor.

"Yapacak bir şey yok, ağladım durdum"

Bir gün önce mahallenin arkasından geçen ve söndürülen alevlerin tekrar mahalleyi tehdit ettiğini söyleyen Kezban Ateş, "Ağacın başından geldi ateş. Samanlar hemen tutuştu. Ne yapayım, yapacak bir şey yok, ağladım ağladım durdum. Hayvanlarımı bir gün önce kamyonlara yükleyip götürdüler. Benim oğlan adamlar çağırdı hayvanları götürdüler. Geldiler yüklediler. Ben de oturdum seyrettim. İnsan bırakmadılar burada hiç. Her yer kalabalıktı. Bir gün önce yandı gitti. Rüzgar çıktı döndü geldi bu tarafa" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya Aksu'daki orman yangınında tahliye edilen Hasan Kahya kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Aksu'daki orman yangınında tahliye edilen Hasan Kahya kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika
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