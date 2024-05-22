Antalya Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına Emniyet Eğitimi Verildi

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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına genel güvenlik, asayiş, narkotik, terörle mücadele, dolandırıcılık, KADES, HAYDİ konularında eğitim verdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, suç ve suçlu ile daha etkin bir şekilde mücadele edilerek vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Antalya Emniyeti tarafından merkez ilçelerde bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altındaki bulvar, orta refüj, ana cadde, park, plaj, meydan, genel kullanım alanları, mesire alanları ve kaldırımların temizlik hizmetlerini yapmak, yaptırmak, temizlik ve/veya atık teslim hizmeti verilen alanlarda sahada çalışan 400 belediye personeline Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda eğitim verildi.

400 personele eğitim verildi

Eğitimler kapsamında belediye personeline Antalya Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekiplerin tarafından şüpheli şahıs, ihbar ve 112'nin önemi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Narkorehber, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; şüpheli şahıs ve şüpheli paket, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise genel güvenlik, KADES, HAYDİ ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA