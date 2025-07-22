Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında

22.07.2025 14:04
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, inşaatlar için müteahhitlerden rüşvet aldığı iddia ediliyor. Gözaltında alınanlar arasında belediye yöneticileri de bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde 3 kişinin daha gözaltına alındığı operasyonun detayları belli oldu. Şüphelilerin Aksu ilçesi Altıntaş mevkiindeki inşaatlar için imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden rüşvet aldığı ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aksu ilçesi Altıntaş mevkiindeki inşaatlar için imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden rüşvet aldığı ve aracılık ettikleri iddiasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T. (42), Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda müdür olarak görev yapan Tuncay K. (48) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bilgi işlem destek elemanı Halil K. (35) sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve Antalya Büyük Şehir Belediyesi Hizmet binasındaki ofislerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve suçtan elde edilmiş olduğu değerlendirilen 60 bin 700 TL ile 2 bin 310 Euro, 1280 İsviçre Frangı ve 150 Dolara el konuldu.

Soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında - Son Dakika

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