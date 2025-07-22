Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Rüşvet Soruşturmasında 3 Gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde 3 kişi daha gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T., İmar Şube Müdür Vekili Tuncay K. ve belediye memurlarından Halil K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve ofislerinde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyale el koydu. - ANTALYA