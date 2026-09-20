Antalya'da 10 gündür otelde kalan Rus turist koridorda ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da 10 gündür otelde kalan Rus turist koridorda ölü bulundu

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Antalya\'da 10 gündür otelde kalan Rus turist koridorda ölü bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde yaklaşık 10 gündür konaklayan Rus uyruklu turist, 3. kat koridorunda hareketsiz halde bulundu. Vücudunda kesici veya ateşli silah yarası bulunmayan turistin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Antalya'da Rus uyruklu bir turist, yaklaşık 10 gündür konakladığı otelin koridorunda ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce otele giriş yapan Rus uyruklu Evgenii Karmanov (38) konakladığı otelin 3. kat koridorunda otel personeli tarafından yerde hareketsiz olarak bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Karmanov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin Karmanov'un ölümünü şüpheli bulması üzerine savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibi çalışma yaptı. Vücudunda herhangi bir kesici veya ateşli silah yarası bulunmayan Karmanov'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, turistin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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