Antalya\'da 12 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Hayatını Kaybetti

Antalya'da sulama kanalına giren 12 yaşındaki çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde arkadaşları ve kardeşleriyle sulama kanalına yüzmeye giden M.Y. (12), bir süre sonra akıntıya kapılıp gözlerden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan ekipler çocuğu yaklaşık 100 metre uzaklıkta suyun içerisinde buldu. İlk müdahale sonrası ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürülen çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan küçük çocuğun sulama kanalına girdiği yerde, diğer çocukların olayın yaşanmasının ardından da suya girdiği görüldü.