Antalya'da 12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı

Antalya\'da 12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı
09.06.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeref Kocabıyık'ın cinayetinin üstü, kayıp cep telefonunun kullanılmasıyla aydınlatıldı; 4 şüpheli gözaltında.

Antalya'da 12 yıl önce bir inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangında cesedi bulunan Şeref Kocabıyık'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilirken, baz ve HTS kayıtlarının detaylı analizi sonucu cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 25 Kasım 2014 tarihinde saat 21.40 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi 6764 Sokak başındaki inşaat halindeki binanın bahçesinde meydana geldi. İnşaatın bahçesindeki bekçi kulübesinde çıkan yangında emekli imam ve 2 çocuk babası Şeref Kocabıyık hayatını kaybetti. Kocabıyık'ın yaklaşık 3 aydır kulübede kaldığı, inşaatın bulunduğu alanda daha önce müstakil evinin bulunduğu öğrenildi. Kocabıyık'ın olay günü akşam saat 21.00 sıralarında Demirgül Mahallesi'ndeki evinde akşam yemeğini yedikten sonra bekçilik yaptığı kulübeye gittiği belirtildi.

"Babam erkenden uyumazdı"

İnşaatın müteahhitliğini yapan Yasin Kocabıyık, olay tarihinde verdiği röportajda, babasını ziyaret etmek için yola çıktıklarını ve olay yerine yaklaşık 200 metre kala yangının çıktığını öğrendiklerini söyledi. Kulübenin alevler içinde olduğunu, kapı ve pencerelerin kapalı bulunduğunu anlatan Yasin Kocabıyık, "Babam erkenden uyumazdı. Dün gece de uyuduğunu zannetmiyoruz. Duvarları falan kırdık ama elimizden bir şey gelmedi. Babam bu kulübede hem bekçilik hem de sessiz yer olduğu için dini görevlerini yapardı. Herhangi bir kullandığı ilaç veya sağlık sorunu yoktu. Allah'ın takdiri ama olayın nasıl olduğunu da öğrenmek istiyoruz" dedi.

"Cüzdanında bir miktar parası ve cep telefonu yoktu"

Kulübedeki çekmecede babasının cüzdanında bulunan bir miktar paranın ve cep telefonunun olmadığını gördüklerini belirten Yasin Kocabıyık, "Bu noktada şüphelerimiz var. Herhangi bir kundaklama olduğunu düşünmüyoruz çünkü pencere camlarında kırık yoktu" diye konuştu.

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Şeref Kocabıyık'ın cenazesi, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde toprağa verildi.

Dosya 12 yıl sonra yeniden açıldı

Olay tarihinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Şeref Kocabıyık'ın dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı. Yapılan çalışmalarda maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi. Baz ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde analiz edilmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

"Cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında, "Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Cinayet, Antalya, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’ye geri dönecek mi Kuyt için resmi açıklama Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

15:34
Aziz Yıldırım’dan 3. bomba Süper Lig’i sallamaya geliyor
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
15:10
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 15:44:52. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 12 Yıl Sonra Cinayet Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.